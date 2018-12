Por Maria Caspani

NOVA YORK (Reuters) - A polícia de Nova York localizou, no domingo, um casal de turistas cujo pedido de casamento viralizou na internet depois que sua aliança de noivado caiu em uma saída de ventilação do metrô na praça Times Square.

Um vídeo do incidente publicado pela Polícia da cidade de Nova York no Twitter foi retuitado mais de 20 mil vezes, gerou manchetes e conseguiu chegar ao casal de noivos, que já havia voltado ao Reino Unido.

"O (agora) feliz casal voltou a seu país, mas graças aos nossos retuítes eles souberam que os estávamos procurando!", escreveu a polícia de Nova York no Twitter no sábado. "Estamos fazendo arranjos para lhes devolver o anel. Parabéns!"

O vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o casal aflito tentando sem sucesso recuperar o anel.

Policiais conseguiram encontrar e limpar a joia, mas não localizaram o casal, e por isso apelaram à rede social.

"Obrigado, Twitter. Caso encerrado! Com amor, John, Daniella, e o Departamento de Polícia de Nova York", tuitou a corporação no domingo com uma foto do par sorridente.

Mais de 350 mil pessoas visitam a Times Square, localizada em Manhattan, diariamente.