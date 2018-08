WASHINGTON (Reuters) - Uma menina chinesa de 12 anos que desapareceu do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, foi encontrada com seus pais no bairro de Queens, em Nova York, disseram autoridades norte-americanas nesta sexta-feira.

"Estamos agradecidos que Jinjing esteja segura e com familiares. Nosso objetivo era localizá-la para garantir que estivesse segura, e alcançamos esse objetivo", disse David Huchler, chefe policial da Agência Metropolitana dos Aeroportos de Washington, em nota.

O FBI assumiu o comando da investigação, segundo a nota, mas não ficou imediatamente claro qual é o foco da investigação. O FBI não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

Ma JinJing havia chegado ao aeroporto com um grupo de turistas, mas depois se separou deles, aparentemente mudando de roupa e partindo com uma mulher asiática desconhecida, disseram autoridades da Agência Metropolitana dos Aeroportos de Washington a repórteres mais cedo.

A mulher e a menina partiram do aeroporto em um veículo Infiniti branco.

As autoridades estavam procurando JinJing, a mulher com a qual ela partiu e um homem asiático que foi visto com a mulher no aeroporto.

JinJing chegou à capital norte-americana depois de uma viagem com o grupo a Nova York onde um casal a abordou, aparentemente durante uma visita ao memorial do World Trade Center, segundo a polícia.

As autoridades disseram mais cedo nesta sexta-feira que não sabiam ao certo se o casal de Nova York é o mesmo de Washington, mas acreditam que os dois eventos têm relação.

(Por Makini Brice)