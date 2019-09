MOSCOU (Reuters) - A ativista russa de oposição Lyubov Sobol, uma aliada do crítico ao Kremlin Alexei Navalny, foi detida pela polícia russa na segunda-feira após um protesto no final de semana em Moscou, afirmou a porta-voz de Navalny pelo Twitter.

Alguns milhares de russos foram às ruas de Moscou no sábado para exigir eleições livres para a legislatura da capital do país no dia 8 de setembro, desafiando uma proibição que levou a detenções durante protestos anteriores.

Manifestantes pedem a soltura dos ativistas detidos em comícios anteriores, e no sábado Sobol descreveu as prisões como um "caos", culpando o governo municipal.

"Lyubov Sobol também foi detida", disse Kira Yarmysh, uma porta-voz de Navalny.

Mais cedo na noite de segunda-feira, o jornalista Ilya Azar e Nikolai Lyaskin, um aliado de Navalny, foram detidos, de acordo com seus posts em redes sociais. Lyaskin depois tuitou que havia sido liberado.

(Reportagem de Polina Devitt)