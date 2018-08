Menos de dois meses após a cúpula histórica entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte em Cingapura, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, voltou à cidade nesta sexta-feira e disse que o trabalho contínuo de Pyongyang em seus programas de armas é inconsistente com o comprometimento do líder norte-coreano, Kim Jong Un, com a desnuclearização.

A caminho de Cingapura, Pompeo foi questionado sobre a declaração que fez no Senado no mês passado afirmando que a Coreia do Norte continua a produzir combustível para bombas e sobre relatos de que a Coreia do Norte ainda está construindo mísseis.

"O presidente Kim fez um comprometimento para desnuclearizar", disse Pompeo a repórteres. "O mundo exigiu que eles (a Coreia do Norte) o façam nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Visto que eles estão se comportando de maneira inconsistente com isso, eles estão: a) violando uma, ou ambas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e b) podemos ver que ainda temos muito a percorrer para alcançar o resultado final que estamos procurando".