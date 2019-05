LONDRES (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse nesta quarta-feira que fica indignado em ver que políticos britânicos e dos Estados Unidos continuam a apoiar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

"É desanimador ver líderes não só no Reino Unido, mas também nos Estados Unidos, que continuam a apoiar o ditador assassino Maduro", disse Pompeo a repórteres quando questionado sobre o apoio do líder do Partido Trabalhista, da oposição britânica, Jeremy Corbyn, ao governo da Venezuela.

Na mesma coletiva de imprensa, o ministro das Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt, criticou o número dois do Partido Trabalhista, John McDonnell, por apoiar Maduro.

(Reportagem de Guy Faulconbridge e Kate Holton)