PARIS (Reuters) - Os índices de aprovação do presidente francês, Emmanuel Macron, e do primeiro-ministro, Édouard Philippe, voltaram a cair em meio aos protestos dos "coletes amarelos", de acordo com uma pesquisa Ifop-Fiducial para a revista Paris Match e a rádio Sud publicada nesta terça-feira.

A aprovação de Macron caiu para 23 por cento na sondagem realizada no final da semana passada, seis pontos a menos do que no mês anterior. O respaldo a Philippe recuou 10 pontos e ficou em 26 por cento.

O índice do presidente empata com o pouco reconhecimento de seu antecessor, François Hollande, no final de 2013, segundo a Paris Match. À época, Hollande era considerado o líder menos popular da história francesa moderna.

As primeiras manifestações dos "coletes amarelos" ocorreram em 17 de novembro em repúdio a aumentos nos impostos dos combustíveis, e desde então se tornaram um movimento de protesto mais abrangente e um levante anti-Macron.

Os protestos realizados em Paris no dia 1º de dezembro foram particularmente violentos -- o Arco do Triunfo foi vandalizado, assim como diversas avenidas no entorno da Champs Élysées.

O governo francês suspendeu, nesta terça-feira, por seis meses aumentos previstos para três impostos sobre combustíveis, em resposta aos protestos. [nL1N1Y90C2]

