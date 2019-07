Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Preocupações sobre a política comercial e com a fraqueza da economia global "continuam a pesar sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos" e o Federal Reserve continua pronto para "agir conforme apropriado" para sustentar a expansão econômica, disse o chairman do Fed, Jerome Powell, nesta quarta-feira, em um depoimento que pode elevar as expectativas de um corte de juros neste mês.

Em um depoimento preparado para um comitê do Congresso, Powell comparou o "cenário básico do Fed um crescimento contínuo com um conjunto considerável de riscos -- incluindo a inflação persistentemente fraca, o crescimento mais lento em outras economias importantes e uma desaceleração no investimento empresarial impulsionada pela incerteza sobre quanto tempo durará a guerra comercial do governo do presidente Donald Trump com a China e outros países, e qual será sua intensidade.