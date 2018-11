ROMA (Reuters) - O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, busca trabalhar com a União Europeia (UE) sobre o orçamento da Itália em 2019 para evitar multas pesadas, informaram publicações do país nesta quinta-feira.

Os jornais italianos La Stampa e Il Messaggero noticiaram que Conte estava tentando convencer Bruxelas que quaisquer sanções impostas a Roma seriam pela violação de regras fiscais da UE sobre déficit excessivo, e não por endividamento.

De acordo com o Il Messaggero, a Itália teria que introduzir medidas custando entre 40 bilhões e 60 bilhões de euros por ano por infringir as regras de endividamento da UE, ante 9 bilhões a 13 bilhões de euros por violar as normas de déficit.

Ninguém estava imediatamente disponível parta comentar o assunto no gabinete do primeiro-ministro italiano.

(Por Giselda Vagnoni)