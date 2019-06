Por Ben Blanchard

PEQUIM (Reuters) - O mundo torce para que a Coreia do Norte e os Estados Unidos consigam dialogar e que estas conversas sejam bem-sucedidas, disse o presidente chinês, Xi Jinping, ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, nesta quinta-feira, elogiando os esforços norte-coreanos para a desnuclearização.

Xi está visitando o país vizinho e recluso com o intuito de amparar um aliado de longa data, abalado pelas sanções impostas pelos EUA devido aos seus programas nuclear e de mísseis, uma semana antes de ele e o presidente norte-americano, Donald Trump, se encontrarem em meio a uma guerra comercial acirrada.

O presidente chinês, cujo séquito inclui o chefe do organismo de planejamento econômico da China, passará dois dias na Coreia do Norte, sendo o primeiro líder chinês a visitá-la em 14 anos, e pode oferecer novas medidas de apoio à economia claudicante e sujeita a sanções.

Kim Jong Un e sua esposa, Ri Sol Ju, receberam Xi no aeroporto, como mostrou a televisão estatal chinesa. A irmã de Kim, Kim Yo Jong, e autoridades que desempenharam papéis de destaque nas conversas nucleares recentes com os EUA também estavam presentes.

O presidente Xi foi conduzido por Pyongyang em um conversível, sentado ao lado de Kim, e saudado calorosamente por multidões entusiasmadas no trajeto para o Palácio do Sol de Kumsusan, um complexo que serve como mausoléu do fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung, informou a reportagem.

Xi disse a Kim que foi consolidar uma amizade tradicional e incentivar o processo político para uma resolução da questão da península coreana, acrescentou a reportagem.

O presidente chinês "avaliou positivamente" os esforços norte-coreanos para salvaguardar a paz e a estabilidade na península e incentivar a desnuclearização, disse a TV estatal.

"A situação na península coreana diz respeito à paz e à estabilidade regionais", disse Xi a Kim na reunião formal, segundo uma paráfrase da reportagem.

"A comunidade internacional torce para que a Coreia do Norte e os Estados Unidos consigam conversar e para que as conversas deem resultado."

Desde uma cúpula fracassada entre Trump e Kim em Hanói no início deste ano, Pyongyang retomou alguns testes de armas e alertou para "consequências verdadeiramente indesejáveis" se os EUA não forem mais flexíveis.

A China está disposta a oferecer toda a ajuda que puder para resolver as preocupações de segurança e desenvolvimento justas da Coreia do Norte, disse Xi.