PEQUIM (Reuters) - A China adotou nesta quarta-feira uma série de medidas de orientação, desde melhorar as políticas macroeconômicas e garantir a segurança de alimentos até reduzir os custos médicos, com o presidente Xi Jinping alertando que a reforma enfrenta novos problemas com o aumento das incertezas externas.

"Atualmente, a situação de reforma e desenvolvimento da China está passando por profundas mudanças", disse Xi ao presidir uma reunião sobre o aprofundamento das reformas com autoridades em Pequim, informou a televisão estatal.

Apesar dos desafios, a China manterá as reformas estruturais do lado da oferta e manterá as operações econômicas dentro de um intervalo razoável, disse ele, segundo a CCTV.

A reunião concluiu que as políticas macroeconômicas vão melhorar a relação entre o governo e o mercado, sem dar detalhes.

O governo vem aumentando o suporte a uma economia enfraquecida em meio à intensificação da guerra comercial com os Estados Unidos.

A tensão entre os dois países cresceu acentuadamente neste mês, à medida que os Estados Unidos impuseram tarifas adicionais e ampliaram o escopo do conflito para o front tecnológico ao impedirem efetivamente que a Huawei, gigante das telecomunicações chinesa, acesse o mercado norte-americano.

Outras orientações de reforma aprovadas na reunião incluem a melhoria da transferência, aluguel e hipoteca dos direitos de uso de terras de construção.