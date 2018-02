NOVA DÉLHI (Reuters) - O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse neste sábado que vai aderir aos compromissos incluídos no acordo nuclear internacional de 2015, assinado com seis potências mundiais para limitar o polêmico programa nuclear do país.

"Vamos aderir aos nossos compromissos assumidos", disse Rouhani em um evento em Nova Delhi. "Depois de assinar o contrato, barganhar com isso é ridículo".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinha pressionando por mudanças no acordo, o que permitiria que as sanções contra a República Islâmica fossem suspensas.

(por Nidhi Verma)