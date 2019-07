PARIS (Reuters) - A produção de vinhos na França, segundo maior produtor mundial, pode cair até 13% este ano, depois que os vinhedos foram atingidos por adversidades climáticas, incluindo chuvas de granizo, geada e uma onda de calor recorde, informou o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira.

Em sua primeira estimativa para 2019, o ministério prevê a produção em um intervalo de 42,8 milhões e 46,4 milhões de hectolitros, uma queda de 6% a 13% ante 2018.

Um hectolitro representa 100 litros, ou o equivalente a cerca de 133 garrafas de vinho padrão.

O intervalo de previsão inicial do ministério para 2019 também estava cerca de 2% a 5% abaixo da produção média dos últimos cinco anos.

"Em muitos vinhedos, a floração ocorreu em condições climáticas desfavoráveis (chuva e frio)", disse o ministério em nota. "Calor e granizo também contribuíram para um declínio no potencial de produção".

As regiões de cultivo ocidentais, incluindo Bordeaux, foram particularmente afetadas por más condições de floração durante a primavera (no hemisfério norte), enquanto algumas áreas do sul tiveram as uvas atingidas durante uma onda de calor no final de junho.

A França registrou sua maior temperatura, 45,9 graus Celsius, no final de junho, durante um intenso período de calor que provocou incêndios florestais e secou alguns vinhedos.

(Por Gus Trompiz)