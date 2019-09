PARIS (Reuters) - Promotores franceses disseram nesta sexta-feira que estão recorrendo de uma decisão de magistrados de não processar a Air France pelo acidente envolvendo um avião de passageiros que partia do Rio do Janeiro para Paris em 2009.

Os promotores tinham recomendado que a Air France fosse julgada pelo acidente, no qual todas as 228 pessoas a bordo morreram, mas os juízes mais tarde decidiram retirar as acusações.

(Por Emmanuel Jarry )