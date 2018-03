(Reuters) - Quatro altas de juros pelo Federal Reserve neste ano configurariam um aperto "gradual" da política monetária, disse nesta quinta-feira o presidente do Fed de Nova York, William Dudley, oferecendo sua definição do que se tornou um mantra dos membros do banco central dos Estados Unidos.

"Se forem quatro, altas de 0,25 pontos percentuais acho que ainda seria gradual", disse ele em conferência em São Paulo.

O Fed projetou em dezembro três altas de juros este ano, embora o recente estímulo fiscal e sinais de inflação tenham convencido alguns investidores de que quatro são mais prováveis. Dudley acrescentou que a política fiscal dos EUA está se tornando "bastante estimulante".

(Reportagem de Jonathan Spicer)