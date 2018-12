O Reino Unido corre o risco de ficar preso em "prolongadas e redundantes" rodadas de negociação sobre como deixar a União Europeia se utilizar o chamado plano "backstop", afirmou o parecer jurídico do governo britânico publicado nesta quarta-feira.

O governo foi forçado pelo Parlamento a publicar o parecer jurídico sobre o acordo do Brexit na terça-feira, após ter sido considerado em desacato por se recusar a elaborar o documento.

Muitos parlamentares afirmam que desejam analisar o parecer para se informar melhor antes da votação de 11 de dezembro sobre o acordo firmado entre primeira-ministra Theresa May e a União Europeia.

O parecer em torno do plano "backstop" para impedir o retorno de uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, Estado membro da UE, está sob forte exame, principalmente pelo Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, aliado de May.

O DUP está insatisfeito com a cláusula do acordo que prevê o chamado plano "backstop", sob o qual a Irlanda do Norte estará mais alinhada com a União Europeia do que com o restante do Reino Unido se não for encontrada nenhuma outra maneira para evitar uma fronteira dura com a Irlanda.

"Devastador", disse o vice-líder do DUP, Nigel Dodds, em publicação no Twitter depois que o parecer foi publicado. "O parecer jurídico que acaba de ser publicado prova que a Irlanda do Norte estaria na União Audaneira da UE enquanto a Grã-Bretanha não".