Por Rich McKay

(Reuters) - A tempestade subtropical Alberto regrediu para uma depressão subtropical ao chegar ao Estado norte-americano do Alabama nesta terça-feira, mas meteorologistas alertaram para enchentes potencialmente perigosas, apesar de os ventos terem diminuído para 48 quilômetros por hora.

Em seu auge, a Alberto, a primeira tempestade da temporada de furacões do Atlântico de 2018, teve ventos contínuos de 105 quilômetros por hora e rajadas que atingiram 121 quilômetros por hora, dignas de um furacão, disse David Roth, meteorologista do Serviço Nacional do Clima dos Estados Unidos.

"Ela está enfraquecendo lentamente e não está recuperando nenhuma força", explicou Roth. "As chances de ela gerar tornados agora caiu para virtualmente zero."

O Centro Nacional de Furacões cancelou alertas costeiros e vigílias para a tempestade, que se formou dias antes do início formal da temporada de furacões, que começa em 1º de junho.

Pequenos blecautes foram relatados no norte da Flórida, e a equipe de reação de emergência do Estado começou a fechar abrigos na segunda-feira dizendo que eles não são necessários.

Algumas áreas das ilhas barreiras da Costa do Golfo dos EUA continuam sujeitas a ordens de retirada devido aos riscos de enchentes, disseram autoridades.

A Alberto provavelmente perderá força ao longo desta terça-feira, quando ruma para o norte, na direção do Vale do Tennessee e depois para o Vale de Ohio, finalmente se tornando uma "tempestade remanescente de pressão baixa" até a noite desta terça-feira, com ventos de cerca de 40 quilômetros por hora, disse Roth.