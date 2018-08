MOSCOU (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores russo disse neste sábado que fez do ator norte-americano Steven Seagal seu representante especial para relações humanitárias entre a Rússia e os Estados Unidos, um papel que busca aprofundar os laços culturais, artísticos e juvenis entre os dois países.

O presidente russo, Vladimir Putin, deu um passaporte russo ao ator Steven Seagal em 2016, dizendo que esperava que isso servisse como um símbolo de como os laços entre Moscou e Washington estão começando a melhorar.

Desde então, contudo, as relações entre EUA e Rússia só pioraram, com as agências de inteligência norte-americanas acusando Moscou de interferir na gestão da Casa Branca de Donald Trump, uma alegação que a Rússia nega. Os dois países também estão em conflito sobre a Síria e a Ucrânia.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia comparou o novo papel de Seagal ao de um embaixador da boa vontade da ONU e disse que o ator, conhecido por suas proezas de artes marciais, não receberia salário.

"É um caso de diplomacia popular cruzando com a diplomacia tradicional", disse o ministério.

Seagal, que às vezes aparece na TV estatal russa para falar sobre seus pontos de vista e sua carreira, foi receptivo à nomeação, segundo a emissora de TV RT, apoiada pelo Kremlin.

"Sempre tive um desejo muito forte de fazer tudo o que puder para ajudar a melhorar as relações entre a Rússia e os EUA", disse Seagal, segundo a RT. "Eu trabalhei incansavelmente nesta direção por muitos anos não oficialmente e agora estou muito grato pela oportunidade de fazer a mesma coisa oficialmente."

Por mais de uma década, Seagal, que de acordo com seu próprio site, tem 66 anos, tem sido um visitante regular da Rússia. Seus filmes são populares entre o público russo.

O presidente Putin também é fã do tipo de artes marciais que Seagal costumava praticar em seus filmes de ação em Hollywood.

(Reportagem de Maria Kiselyova)