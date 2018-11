Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - A Rússia impediu que três navios da marinha ucraniana entrassem no Mar de Azov, no Estreito de Kerch, neste domingo, colocando um enorme navio de carga sob uma ponte controlada pela Rússia, com autoridades de ambos os países acusando o outro de comportamento provocativo.

Um tratado bilateral dá a ambos os países o direito de usar o mar, que fica entre eles e está ligado pelo Estreito de Kerch ao Mar Negro. Mas as tensões em torno do mar aumentaram desde que a Rússia anexou a Crimeia, na Ucrânia, em 2014.

Moscou é capaz de controlar o acesso entre o Mar de Azov e o Mar Negro depois de construir uma ponte que atravessa o Estreito de Kerch entre a Crimeia e o sul da Rússia.

Uma testemunha da Reuters disse neste domingo que um navio graneleiro foi usado para bloquear o canal debaixo da ponte e que ele viu dois aviões russos Sukhoi Su-25 voando no alto. A TV estatal russa disse que helicópteros de combate russos também foram enviados para a área.

As tensões vieram à tona neste domingo, depois que a Rússia tentou interceptar os três navios ucranianos - dois pequenos navios de artilharia blindados e um rebocador - no Mar Negro, acusando-os de entrar ilegalmente em águas territoriais russas.

(Reportagem adicional de Pavel Polityuk em Kiev)