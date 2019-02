Por Polina Devitt e Michael Hogan

MOSCOU/HAMBURGO (Reuters) - A Rússia, maior exportadora de trigo do mundo, não planeja impor restrições às exportações de grãos, afirmou o Ministério da Agricultura nesta quarta-feira, classificando como falsas reportagens que diziam que o país estabeleceria cotas de exportação para negociadores.

Especulações de que a Rússia poderia limitar exportações na temporada 2018/19, que vai até 30 de junho, vêm suportando periodicamente os preços globais do trigo nos últimos meses, conforme o ministério, em reuniões regulares com grandes exportadores, tem monitorado como eles estão se saindo, devido à menor safra em 2018.

Mais cedo nesta quarta-feira, o diário russo Vedomosti publicou que fontes do mercado e autoridades declararam sob condição de anonimato que a Rússia estabeleceu cotas informais de exportação de grãos para prevenir que operadores enviem para fora do país uma quantidade acima da exportação prevista pelo governo.

Os exportadores foram informados sobre as cotas em uma reunião com o Ministério da Agricultura, disse o Vedomosti, acrescentando que o órgão de fiscalização agrícola, Rosselkhoznadzor, iniciou checagens mais cuidadosas sobre as exportações de grãos.