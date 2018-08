O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta terça-feira que o uso cada vez maior de sanções pelos Estados Unidos prejudicarão o papel do dólar como a principal moeda de reserva. Falando após conversas com o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, Lavrov afirmou que o uso abrangente de sanções reflete o desejo de Washington de estabelecer uma dominação e garantir vantagens unilaterais para suas empresas.

A autoridade russa afirmou que os EUA têm punido seus próprios aliados, em uma aparente referência à própria Turquia, que recentemente enfrentou sanções americanas por causa da prisão de um pastor americano acusado de espionagem e terrorismo. A disputa com os EUA exacerba os problemas econômicos da Turquia.

Lavrov disse que as políticas de Washington irão minar a posição do dólar como a moeda de reserva internacional de referência. Segundo ele, a Rússia e a Turquia definiram ter a intenção de trocar suas moedas nacionais no comércio bilateral.

Economistas independentes dizem que será difícil desbancar o dólar como a principal moeda de reserva, já que a divisa é usada largamente na economia global, por exemplo na comercialização de petróleo e em acordos comerciais. Fonte: Associated Press.