O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã desta sexta-feira para defender as tarifas na importação de aço e alumínio anunciadas por ele ontem.

"Quando um país (EUA) perde muitos bilhões de dólares em comércio com virtualmente todo país com quem faz negócios, as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer. Por exemplo, quando perdemos US$ 100 bilhões com um certo país e eles se tornam engraçadinhos, não faça mais comércio - nós ganhamos muito. É fácil!", escreveu Trump.

Trump anunciou ontem que seu governo vai impor tarifa de 25% sobre a importação de aço e que as importações de alumínio estarão sujeitas a uma sobretaxa de 10%. Detalhes sobre as medidas devem ser anunciados apenas na próxima semana, de acordo com o governo americano.

Vários países, como Canadá e Alemanha, e também entidades já se pronunciaram contra a medida. A União Europeia, por exemplo, contestou o argumento da segurança nacional evocado pelo governo Trump para tomar a decisão e disse que pretende entrar com um pedido de medidas retaliatórias na Organização Mundial de Comércio (OMC) nos próximos dias.