WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos concordam com a avaliação do Reino Unido de que a Rússia é "provavelmente responsável" pelo envenenamento na Inglaterra de um agente duplo russo e sua filha, disse o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, em um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Tillerson acrescentou: "Nós concordamos que os responsáveis --tanto aqueles que cometeram o crime como aqueles que o ordenaram-- precisam enfrentar consequências adequadamente graves."

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta segunda que é "altamente provável" que a Rússia seja responsável pelo envenenamento do ex-agente duplo russo Sergei Skripal e de sua filha em uma cidade do sul da Inglaterra por meio de um agente nervoso de uso militar.

O Estado russo ou foi diretamente responsável pelo envenenamento ou permitiu que o veneno, que pertence ao grupo de agentes nervosos conhecido como Novichok, chegasse às mãos de outros, disse May ao Parlamento britânico.

Skripal, de 66 anos, e sua filha Yulia, de 33 anos, estão internados em estado grave desde que foram encontrados inconscientes em um banco diante de um shopping da cidade.

(Reportagem de Eric Beech)