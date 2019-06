Por Rachel Joyner

PARIS (Reuters) - A França está mais uma vez vivendo a febre do futebol. Um ano depois de a equipe masculina vencer a Copa do Mundo da Rússia, o time feminino tem brilhado no Mundial realizado em casa e está alcançando recordes de audiência de TV.

Os ingressos para os jogos estão esgotando e redes de televisão estão aumentando o preço dos espaços para publicidade, à medida que milhões de pessoas ligam suas TVs para acompanhar o torneio. As principais jogadoras estão rapidamente se tornando nomes comuns nas casas.

A TF1, principal emissora francesa do campeonato, esperava que a partida de estreia do time atraísse até 5 milhões de espectadores. Em vez disso, os números chegaram a 10,9 milhões, enquanto quase 1 milhão acompanharam o jogo no Canal+, uma plataforma de televisão paga da Vivendi.

A TF1, propriedade do conglomerado familiar Bouygues, descreveu os números como um recorde francês para uma partida de futebol feminino.

Mas os recordes não ficaram por aí. No segundo jogo da França contra a Noruega, pela fase de grupos, os números de espectadores locais subiram a 11 milhões no TF1, em linha com o número de pessoas que assistiram às partidas de abertura da equipe masculina em 2018.

O surpreendente nível de interesse levou a TF1 a aumentar o custo dos espaços de publicidade em 50% a 60% no dia seguinte à primeira partida da França, reportou o jornal Le Parisien.

O crescimento no número de espectadores vai além dos jogos franceses. A partida da Inglaterra contra a Argentina atraiu quase 1,5 milhão de espectadores no TF1, enquanto até 1,1 milhão de pessoas ligaram suas TVs para assistir aos Estados Unidos.

O futebol feminino está solidamente crescendo em popularidade em muitas partes do mundo. A Fifa disse que recebeu um número recorde de manifestações de interesse para sediar o próximo campeonato feminino de 2023, incluindo uma candidatura conjunta das associações de futebol da Coreia do Sul e Coreia do Norte.