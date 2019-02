O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse hoje que vai reunir os senadores para avaliar a criação de uma comissão externa para acompanhar a operação de ajuda humanitária do Brasil à Venezuela.

"Vou sondar os senadores para formar uma comissão externa institucional por causa da ajuda humanitária", disse Alcolumbre. Ele já manifestava preocupação horas antes de um confronto entre militares leais ao presidente Nicolás Maduro e opositores radicais no Brasil, apoiadores do autodeclarado presidente Juan Guaidó. Ao longo do dia, o presidente do Congresso Nacional foi abastecido por informações por vídeo com o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que passou o dia em Pacaraima. Rodrigues disse que, se o envio das 200 toneladas de mantimentos e medicamentos não der certo, o material deve ser entregue aos moradores e venezuelanos em Roraima, além dos hospitais do Estado.

Neste sábado, havia apenas uma ambulância municipal em Pacaraima disponível para levar feridos a Boa Vista. Os baleados eram trazidos em ambulâncias venezuelanas até a cidade fronteiriça. Rodrigues criticou a decisão de Nicolás Maduro de fechar a fronteira e a de Juan Guaidó de querer levar os mantimentos a qualquer custo.