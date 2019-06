WASHINGTON (Reuters) - O senador norte-americano Bob Menendez iniciou nesta terça-feira o processo formal de bloqueio do plano do presidente Donald Trump de vender mais de 8 bilhões de dólares de equipamentos militares para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos sem consentimento do Congresso.

Em um discurso no Senado, Menendez pediu que a Casa analise de imediato uma resolução que rejeita o plano de vender munições de alta precisão para a Arábia Saudita.

Tratou-se da primeira de até 22 resoluções do tipo em objeção às vendas militares que foram apresentadas por senadores democratas e republicanos no mês passado, depois que o governo Trump declarou uma "emergência" por causa de ações do Irã para driblar o processo de revisão congressual e finalizar os acordos de armas.

Menendez disse que a Arábia Saudita usou as munições de alta precisão fabricadas pela Raytheon "para matar um número incontável de civis inocentes em sua campanha atual no Iêmen".

(Por Patricia Zengerle)