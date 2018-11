WASHINGTON (Reuters) - A senadora democrata norte-americana Dianne Feinstein disse que vai suspender o apoio à Arábia Saudita e pediu sanções, após a declaração do presidente Donald Trump na terça-feira, prometendo apoiar Riad apesar do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

Feinstein disse em comunicado que não votará a favor de vendas fturas de armas ou dotações para a Arábia Saudita. Ela ficou "chocada" porque Trump não vai punir o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman pelo "assassinato premeditado" de Khashoggi, um morador dos EUA, disse em comunicado.

(Por Mark Hosenball e Susan Heavey)