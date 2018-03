(Reuters) - O atual fenômeno La Niña deverá dar lugar a uma condição de neutralidade climática entre março e maio deste ano, anunciou um órgão meteorológico do governo dos Estados Unidos nesta quinta-feira, em um desenvolvimento que deve levar as temperaturas das águas equatoriais do Oceano Pacífico, os padrões de chuvas e os ventos mundo afora para níveis próximos da média.

Essa condição neutra, sem La Niña e sem El Niño, deverá durar durante todo o segundo semestre de 2018, disse o Centro de Previsão Climática (CPC), do Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.

A previsão mensal do CPC revelou a chance de condições neutras em cerca de 55 por cento durante o período de março a maio. A projeção manteve-se inalterada em relação ao mês passado, quando a agência afirmou que o ciclo meteorológico de La Niña provavelmente entraria em condições mais neutras até a primavera (no Hemisfério Norte).

O La Niña é caracterizado por temperaturas excepcionalmente frias nas águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial e está associada a inundações e secas.

O La Niña surgiu em 2016 pela primeira vez desde 2012, antes de desaparecer no início de 2017.

Normalmente menos prejudicial do que El Niño, o La Niña tende a ocorrer imprevisivelmente a cada dois a sete anos. Durante um ano de La Niña, as temperaturas do inverno são mais quentes do que o normal no Sudeste dos Estados Unidos e mais frias do que o normal no Noroeste, de acordo com o Serviço Nacional de Oceanos dos EUA.

(Por Vijaykumar Vedala, em Bangalore)