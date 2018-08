A zona do euro teve superávit comercial de 16,7 bilhões de euros em junho, um pouco menor que o saldo positivo de 16,9 bilhões de euros observado em maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia.

As exportações do bloco subiram 1,6% em junho ante o mês anterior, enquanto as importações avançaram em ritmo um pouco mais forte, de 1,8%.

Sem ajustes sazonais, a zona do euro registrou superávit na balança comercial de 22,5 bilhões de euros em junho. Fonte: Dow Jones Newswires.