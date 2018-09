A taxa de desemprego do Reino Unido ficou em 4,0% no trimestre até julho, mesmo resultado dos três meses até junho, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam aumento para 4,1%.

Além disso, o ONS informou que os salários excluindo bônus tiveram alta de 2,9% no trimestre até julho, na comparação com igual período do ano passado. Os economistas projetavam, nesse caso, alta de 2,8%.