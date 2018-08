(Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,3 foi registrado no mar a 302 quilômetros a oeste da cidade de Bandon, no Estado norte-americano do Oregon, nesta quarta-feira, informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS)

O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o site do USGS.

Não foi emitido alerta de tsunami de imediato.

(Por John Stonestreet)