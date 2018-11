LONDRES - Um acordo de divórcio do Reino Unido com a União Europeia foi acertado em nível técnico, e o gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May, se reunirá nesta quarta-feira, de acordo com a editora de política da BBC.

"A fonte confirma o texto do acordo de divórcio acertado em nível técnico", disse Laura Kuenssberg no Twitter. "O gabinete vai se reunir no início da tarde de amanhã... pode haver uma confirmação oficial em breve".