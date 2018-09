LIMA (Reuters) - Um estádio de futebol no Peru foi palco de uma disputa nesta segunda-feira, mas não entre duas equipes esportivas.

Tanto um grupo de cristãos evangélicos quanto o clube de futebol Alianza Lima reivindicam ter um pedaço de terra próximo ao estádio Alejandro Villanueva, em Lima, onde o clube construiu instalações usadas para armazenamento e estacionamento.

Mais cedo nesta segunda-feira, centenas de membros do grupo religioso El Aposento Alto entraram nos prédios e pintaram por cima dos emblemas do clube para montar uma igreja, segundo imagens da TV.

Torcedores perseguiram e usaram pedaços de pau para atingir membros do grupo religioso, que vestiam camisas iguais e capacetes de obra e gritavam “Cristo vive!”, de acordo com as imagens.

Ao menos uma pessoa ficou ferida e diversas foram presas, disse Gaston Rodríguez, chefe da polícia em Lima, a repórteres do lado de fora do estádio.

O advogado do El Aposento Alto, Alberto Santana, disse à emissora local RPP que o grupo religioso possuía documentos mostrando que havia comprado a propriedade legalmente.

O Alianza Lima contestou isto, chamando o ato de “invasão” ilegal em comunicado e pedindo para torcedores ficarem calmos.

(Reportagem da Reuters TV e Mariana Bazo)