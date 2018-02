Por Randall Hill

CAYCE, Estados Unidos (Reuters) - Um trem de passageiros da Amtrak aparentemente viajando pela pista errada colidiu com um trem de carga CSX que estava estacionado, matando dois membros da tripulação e ferindo pelo menos 116 pessoas na Carolina do Sul, Estados Unidos, neste domingo, no terceiro acidente fatal em ferrovia em três meses, informaram as autoridades.

O trem Amtrak 91 transportava 139 passageiros e oito membros da tripulação e ia de Miami até Nova York quando atingiu o trem de carga às 2h35 da manhã no horário local, perto da capital do Estado, descarrilando em seguida, informou a ferrovia em um comunicado.

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, disse que aparentemente o trem da Amtrak estava nos trilhos errados quando bateu no trem de carga estacionado, que não tinha ninguém a bordo.

"É uma coisa horrível de ser ver, para entender toda a força envolvida", disse McMaster em entrevista coletiva.

A locomotiva do trem de passageiros que se dirigia ao sul estava tombada, e o primeiro vagão estava dobrado e também descarrilado, embora permanecesse em pé, de acordo com imagens divulgadas do local na pequena cidade de Cayce, Carolina do Sul.

Pelo menos quatro vagões do trem de carga, que se dirigia ao norte dos EUA antes de estacionar, estavam destruídos, parecendo papel alumínio esmagado, mas permaneceram nos trilhos.

O número de feridos aumentou para 116 após uma estimativa inicial que apontava 70, disse o porta-voz do condado de Lexington, Harrison Cahill.

"Os ferimentos vão desde cortes e hematomas até ossos severamente fraturados", disse Derrec Becker, oficial de informação pública da Divisão de Gerenciamento de Emergência da Carolina do Sul. "Todos os feridos foram transportados para hospitais locais".

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebe atualizações regulares sobre o acidente enquanto permanece em seu resort em Palm Beach, Flórida. "Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles que foram afetados por este incidente", disse uma porta-voz da Casa Branca.