LONDRES (Reuters) - Os proprietários do Stena Impero, um navio petroleiro de bandeira britânica apreendido pelo Irã neste mês, disseram no sábado que autoridades diplomáticas da Índia, da Rússia e das Filipinas se encontraram com membros da tripulação de seus respectivos países e reportaram que eles estão em boa saúde.

"Esperamos que essa situação possa ser resolvida em breve e continuaremos mantendo um diálogo aberto com todos os governos envolvidos e autoridades para assegurar a liberação da tripulação e da embarcação", disseram a Stena Bulk e a Northern Marine Management em um comunicado.

O Stena Impero foi detido pelo Irã no dia 19 de julho em aparente retaliação pela captura de um petroleiro iraniano duas semanas antes.