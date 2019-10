WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Federal Reserve nesta terça-feira, desta vez na esteira de dados fracos sobre o setor manufatureiro, dizendo que a taxa de juros dos EUA está "muito alta" e que o dólar forte está prejudicando as indústrias norte-americanas.

"Como eu previ, Jay Powell e o Federal Reserve permitiram que o dólar ficasse tão forte, especialmente em relação a TODAS as outras moedas, que nossas indústrias estão sendo afetadas negativamente. Taxa de juros do Fed muito alta. Eles são seus próprios piores inimigos, eles não têm noção. Patético!" escreveu Trump.

Os comentários de Trump foram feitos na sequência de um relatório do ISM divulgado nesta terça-feira, que mostrou que a atividade manufatureira dos EUA caiu para o nível mais fraco em uma década em setembro, em meio a preocupações com a trajetória da guerra comercial com a China.

O ISM disse que declarações dos empresários "refletem uma diminuição contínua da confiança nos negócios" e também observou que "o comércio global continua sendo a questão mais significativa", sugerindo que a abordagem dura de Trump em relação ao comércio é uma preocupação maior para eles do que a taxa de juros norte-americana ou a força do dólar.

Embora Trump queira ainda mais cortes nos juros pelo Fed, não está claro se isso acontecerá tão cedo. Desde a redução em meados de setembro - a segunda no que o chairman Jerome Powell descreveu como um "ajuste de meio de ciclo" na política monetária - várias autoridades do Fed manifestaram apoio por deixar a taxa inalterada por enquanto, a menos que novos dados se mostrem significativamente piores.

O Fed vai divulgar seus próprios dados sobre a produção industrial dos EUA de setembro em 17 de outubro.

(Por Susan Heavey e Jason Lange)