NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que as políticas defendidas pelo que chamou de "ativistas de fronteiras abertas" prejudicam as pessoas que deveriam ser ajudadas, e classificou a imigração ilegal como um dos mais cruciais desafios do mundo.

"Hoje eu tenho uma mensagem para aqueles ativistas a favor de fronteiras abertas que se escondem na retórica de justiça social: suas políticas não são justas. Suas políticas são cruéis e perversas".

"Vocês estão capacitando organizações criminosas que atacam homens, mulheres e crianças inocentes. Vocês colocam seu próprio falso senso de virtude antes das vidas, do bem-estar e de inúmeras pessoas inocentes", disse ele. "Quando vocês prejudicam a segurança nas fronteiras, estão comprometendo os direitos humanos e a dignidade humana".

