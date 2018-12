WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta sexta-feira o ex-secretário de Estado Rex Tillerson de "burro como uma pedra" e "preguiçoso para caramba" um dia após o ex-diplomata afirmar publicamente que ele alertou o presidente contra fazer coisas que violariam a lei.

"Mike Pompeo está fazendo um ótimo trabalho, eu estou muito orgulhoso dele. Seu antecessor, Rex Tillerson, não tinha a capacidade mental necessária. Ele era burro como uma pedra e eu não consegui me livrar dele mais rápido. Ele era preguiçoso para caramba. Agora é todo um novo jogo, um ótimo espírito no Estado", escreveu Trump no Twitter.

Trump demitiu Tillerson em 13 de março após uma série de discussões públicas sobre política externa com Coreia do Norte, Rússia e Irã, demitindo o ex-presidente da Exxon Mobil através de um tuíte. Além das disputas por política externa, as relações foram tensionadas por notícias de que Tillerson chamou Trump de "imbecil" em particular.

Em entrevista ao comentarista político da CBS News Bob Schieffer, na quinta-feira, Tillerson descreveu Trump como "bastante indisciplinado, não gosta de ler, não lê relatórios de briefing, não gosta de entrar nos detalhes de muitas coisas".

Questionado sobre como sua relação com Trump descarrilhou, Tillerson disse que ela pode ter refletido o que ele viu como sua obrigação de avisar ao presidente que ele não poderia fazer certas coisas porque elas eram ilegais ou violariam tratados dos EUA.

"Eu teria que dizer a ele, bem sr. presidente, eu entendo o que você quer fazer, mas você não pode fazer dessa forma. Isso viola a lei, viola tratados", disse Tillerson. "Você sabe, ele ficava muito frustrado".