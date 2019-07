O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou nesta segunda-feira em conceder decisões de licenciamento no momento adequado para companhias tecnologias dos Estados Unidos que desejam continuar a realizar vendas lucrativas para a Huawei Technologies, conforme o governo busca retomar as conversas comerciais com a China.

A Casa Branca realizou o anúncio após uma reunião de Trump com executivos-chefes de sete grandes empresas fabricantes de microchips e de tecnologia, incluindo Qualcomm, Intel e Alphabet. "Os executivos-chefes expressaram forte apoio às políticas do presidente, incluindo restrições à segurança nacional sobre compras e vendas de equipamentos de telecomunicações dos Estados Unidos para a Huawei", afirmou a Casa Branca. Segundo o governo americano, eles pediram decisões no tempo adequado do Departamento do Comércio, com o que o presidente concordou. "O grupo também estava otimista sobre a inovação 5G dos Estados Unidos e seus desenvolvimentos."

Também estiveram presentes na reunião executivos-chefes da Micron Technology, Western Digital, Cisco Systems e Broadcom. Fonte: Dow Jones Newswires.