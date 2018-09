O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira apoiar "fortemente" o engajamento do governo da Argentina, presidido por Mauricio Macri, com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para "fortalecer" as políticas monetária e fiscal do país e enfrentar os seus atuais desafios econômicos.

Em comunicado veiculado pela Casa Branca, o americano revela ter conversado com Macri nesta manhã e reafirmado o forte apoio de Washington por Buenos Aires "durante esse tempo desafiador". "A Argentina é um parceiro estratégico de longa data dos Estados Unidos e um grande aliado externo à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)", pontuou.

Trump elogiou ainda o "excelente trabalho" feito pelo chefe do Executivo argentino em meio à "situação econômica e financeira muito difícil". "Tenho confiança na liderança do Presidente Macri", concluiu.

Uma equipe liderada pelo ministro da Fazenda argentino, Nicolas Dujovne, está em Washington para revisar com o FMI os termos do empréstimo emergencial de US$ 50 bilhões feito ao segundo maior país da América do Sul. A expectativa de Buenos Aires é antecipar para "uma data mais próxima", como descreveu ontem Dujovne, os desembolsos da operação de crédito previstos antes para 2020 e 2021.