Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres nesta sexta-feira que os EUA estão fazendo muito progresso com a China, em um momento em que as duas maiores economias do mundo trabalham para resolver sua prolongada disputa comercial.

Trump, falando no Salão Oval, disse que os EUA estão recebendo bilhões em tarifas impostas às importações chinesas.