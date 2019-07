WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, "nos decepcionou" com o corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do país nesta quarta-feira, afirmando que o mercado desejava um sinal de que um "ciclo prolongado e agressivo de cortes de juros" estivesse em andamento.

"O que o mercado queria ouvir de Jay Powell e do Federal Reserve era que esse seria o começo de um ciclo prolongado e agressivo de cortes de juros, o que acompanharia China, União Europeia e outros países ao redor do mundo", tuitou Trump algumas horas após o banco central norte-americano divulgar seu mais recente comunicado de política monetária.

"Como de costume, Powell nos decepcionou, mas pelo menos ele está acabando com o aperto quantitativo, que não deveria nem ter começado", acrescentou.

O Federal Reserve cortou as taxas de juros nesta quarta para sustentar a economia contra os riscos, incluindo fraqueza global, mas o chairman do banco central disse não ver a medida como o início de uma longa série de cortes nos juros.

(Reportagem de Tim Ahmann)