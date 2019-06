Por Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o príncipe Harry é um sujeito formidável e negou ter se referido à mulher dele, Meghan, como uma pessoa maldosa, afirmando que a mídia distorceu suas palavras, já que na verdade ele a acha muito simpática.

Trump também disse ter tido uma conversa longa sobre a mudança climática com o príncipe herdeiro Charles, embora tenha insinuado que não acredita que a Terra está ficando mais quente, e sim que "muda das duas formas".

Trump faz uma visita de Estado ao Reino Unido e foi recepcionado pela família real e pela elite política britânica. Ele se encontrou com a rainha Elizabeth e com o príncipe Charles na segunda-feira e foi convidado de um banquete no Palácio de Buckingham.

A atriz norte-americana Meghan Markle, hoje duquesa de Sussex, se casou com Harry, filho caçula de Charles, no ano passado e deu à luz seu primeiro filho, Archie, no mês passado. Ela criticou Trump durante a campanha eleitoral de 2016 dos Estados Unidos, qualificando-o como misógino e polarizador

Antes de chegar ao Reino Unido, Trump, ao saber das críticas de Meghan pelo jornal The Sun, disse: "Não sabia disso. O que posso dizer? Não sabia que ela era maldosa" -- mas também lhe desejou felicidade em sua nova vida como membro da realeza britânica.

Em uma entrevista à ITV exibida nesta quarta-feira, Trump esclareceu os comentários dizendo que se referiu especificamente ao fato de Meghan ter sido maldosa com ele e que a considera muito simpática.

"Eu disse: 'bem, eu não sabia que ela era maldosa' – não estava me referindo a ela ser maldosa, eu disse 'ela foi maldosa comigo'", afirmou Trump à ITV. "E essencialmente, eu não sabia que ela tinha sido maldosa comigo. Então disse: 'mas quer saber? Ela está fazendo um ótimo trabalho, espero que aproveite sua vida'".

"Acho que ela é muito simpática. Sinceramente, não a conheço. Então tenho que ser sincero -- eu não a conheço. Ela foi maldosa comigo. E tudo bem ela ser maldosa. Não é bom eu ser maldoso com ela, e não fui".

Trump disse que conheceu o príncipe Harry durante a visita: "Eu o parabenizei e o acho um sujeito formidável. A família real é muito simpática".

Sobre a conversa com Charles, ele contou: "Ele quer fazer com que as gerações futuras tenham um clima que seja um bom clima, ao invés de um desastre -- e concordo. Mas mencionei algumas coisas: disse, bem, que os Estados Unidos neste momento têm um dos climas mais limpos que existem com base nas estatísticas, e que está ficando ainda melhor".