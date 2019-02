WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira que anseia por um bom encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, em 27 e 28 de fevereiro, no Vietnã, e que deseja que Pyongyang enfim se desnuclearize, mas que não tem pressa em particular.

Trump, falando a repórteres na Casa Branca, afirmou que enquanto isso sanções contra a Coreia do Norte serão mantidas, e notou que Pyongyang não conduziu testes nucleares ou de foguetes recentemente.

Trump também declarou que conversou nesta terça-feira com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e que planeja falar com o primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, na quarta-feira.

