WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ainda não foi comunicado sobre as conclusões da CIA em relação à morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, mas que ele falaria com o secretário de Estado, Mike Pompeo, e com a CIA mais tarde neste sábado.

A CIA acredita que o príncipe saudita Mohammed bin Salman, o governante de fato do país, ordenou a morte de Khashoggi, segundo disseram na sexta-feira fontes que acompanham o assunto.

Contudo, Trump, falando com jornalistas na Casa Branca antes de ir para a Califórnia, também reiterou que ele havia sido informado que o príncipe não havia tido participação na morte do jornalista.

"Não fomos ainda comunicados", afirmou Trump. "Vamos falar com a CIA mais tarde e com muitos outros. Eu farei isso enquanto estiver no avião. Eu vou falar também com o secretário Mike Pompeo."

Khashoggi, um crítico do presidente saudita, foi morto em outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Ele havia ido ao consulado pegar documentos para o seu casamento.

(Por Makini Brice)