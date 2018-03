WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, elogiou o presidente chinês, Xi Jinping, no sábado após o Partido Comunista anunciar a eliminação do limite de dois mandatos para a presidência, abrindo caminho para que Xi sirva indefinidamente, de acordo com um áudio veiculado pela CNN.

"Ele agora é presidente para a vida toda, presidente para a vida toda. E ele é ótimo", disse Trump, de acordo com o áudio, com trechos de discurso feito na Flórida, em evento a portas fechadas de arrecadação de fundos.

"E veja, ele foi capaz de fazer isso. Eu acho que é ótimo. Talvez devamos tentar isso algum dia", disse Trump em meio a aplausos de apoiadores.

Não ficou claro se Trump, de 71 anos, fez o comentário sobre ampliar o serviço presidencial em tom de brincadeira. A Casa Branca não respondeu ao pedido de comentário na noite de sábado.

A respeito do assunto, o parlamentar democrata Ro Khanna disse no Twitter que "se isso foi uma piada ou não, falar sobre ser presidente para sempre como Xi Jinping é o sentimento mais não americano expressado por um presidente norte-americano. George Washington rolaria em seu túmulo".

Por tradição, presidentes norte-americanos serviram um máximo de dois mandatos de quatro anos cada, até o presidente Franklin Roosevelt ser eleito um recorde de quatro vezes, começando em 1932. Uma emenda à Constituição norte-americana aprovada em 1951 limita a presidência a dois mandatos no cargo.

(Por David Shepardson)