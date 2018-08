O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que terroristas precisam ser tratados com "dureza e força", depois que um motorista atropelou civis e se chocou com uma barreira de proteção do lado de foram do Parlamento britânico, deixando três feridos.

"Outro ataque terrorista em Londres... Esses animais são loucos e precisam ser tratados com dureza e força", escreveu Trump em publicação no Twitter.

A polícia britânica prendeu um homem por suspeita de infrações terroristas nesta terça-feira, dizendo que ele aparentemente atropelou deliberadamente ciclistas antes de bater o carro em barreiras de proteção do lado de fora do Parlamento em Londres.