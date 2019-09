WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o Federal Reserve deveria reduzir as taxas de juros dos EUA para "zero ou menos" para ajudar a "refinanciar nossa dívida" com custos de juros mais baixos e um prazo mais longo e culpou o chairman do banco central dos EUA por desperdiçar "uma oportunidade única na vida".

"Temos uma excelente moeda, poder e balanço... Os EUA sempre deveriam pagar a... taxa mais baixa. Sem inflação!", escreveu Trump uma série de tuítes nesta quarta-feira.

O presidente republicano tem pedido juros mais baixos repetidas vezes e criticado o chairman Jerome Powell e o Fed por não cortá-los rápida e drasticamente, o que Trump considera necessário para impulsionar o crescimento econômico dos EUA, conforme Trump busca a reeleição no próximo ano.

"É apenas a ingenuidade de Jay Powell e do Federal Reserve que não nos permite fazer o que outros países já estão fazendo", escreveu o presidente.

Na sexta-feira, Powell disse que o Fed vai agir "conforme apropriado" para ajudar a manter a expansão econômica dos EUA e que fatores políticos não desempenham nenhum papel no processo de tomada de decisão do banco central.

(Por Susan Heavey)