Por Michelle Price

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, respondeu nesta segunda-feira, quando é comemorado o Dia do Trabalho nos Estados Unidos, à crítica do líder da maior federação de sindicatos do país, Richard Trumka, de que suas políticas estariam prejudicando os trabalhadores.

Trumka, que lidera a Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO, na sigla em inglês), disse no domingo à emissora Fox News sobre as políticas de Trump: "Infelizmente, até hoje, as coisas que ele fez para prejudicar os trabalhadores superam o que ele fez para ajudar os trabalhadores".

O presidente da AFL-CIO mencionou mudanças no código tributário que encorajam companhias a terceirizar funcionários, a incapacidade do governo de produzir um programa de infraestrutura e a revogação de regulações, incluindo algumas que protegiam a saúde e segurança dos trabalhadores.

Nesta segunda-feira, quando é comemorado o Dia do Trabalho nos Estados Unidos, Trump escreveu no Twitter que Trumka havia representado mal seu sindicato.

"Algumas das coisas que ele disse foram tão contra os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, e o sucesso dos Estados Unidos em si, que é fácil ver porque os sindicatos estão indo tão mal", escreveu Trump.

Em outros tuítes, Trump elogiou o crescimento econômico do país, acrescentando: "O trabalhador na América está indo melhor do que nunca".