WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que viu um "possível progresso" depois que a Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte está disposta a conversar com Washington a respeito de desnuclearização e suspender os testes nucleares durante essas negociações.

"Possível progresso sendo feito nas conversas com a Coreia do Norte. Pela primeira vez em muitos anos, um esforço sério está sendo feito por todas as partes envolvidas. O mundo está assistindo e esperando! Pode ser uma esperança falsa, mas os EUA estão prontos para irem com força em qualquer uma dessas direções!", escreveu Trump em uma postagem no Twitter.

As duas Coreia também realizarão sua primeira cúpula em mais de uma década em abril no vilarejo de fronteira de Panmunjom, disse a jornalistas nesta terça-feira Chung Eui-yong, chefe de uma delegação sul-coreana que se encontrou com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante uma visita ao vizinho do norte.

Mais cedo Trump havia tuitado: "Vamos ver o que acontece!".

(Por Eric Walsh e Susan Heavey)