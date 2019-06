ISTAMBUL (Reuters) - O presidente turco Tayyip Erdogan afirmou esperar que os sistemas de defesa de mísseis russos S-400 comecem a chegar na Turquia na primeira metade de julho, segundo reportagem da emissora NTV neste domingo, algo que deve estimular tensões com o aliado da Otan, Washington.

Os S-400 não são compatíveis com o sistema da Otan e têm sido fonte crescente de discordância entre a Turquia e os Estados Unidos nos últimos meses.

“Nós discutimos o tema do S-400 com a Rússia. De fato o assunto S-400 está resolvido”, disse Erdogan, em seu avião voltando de uma visita à Tajikistan, onde participou de uma reunião e se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin, segundo a reportagem.

“Eu acho que eles começarão a chegar na primeira metade de julho”, acrescentou ele, dando uma estimativa mais específica do que as que deu no passado.

O Secretário de Defesa dos EUA em exercício, Patrick Shanahan, sublinhou este mês que a Turquia seria retirada do programa dos caça F-35 a não ser que Ancara mude o curso de seus planos de comprar os sistemas de mísseis.

Erdogan afirmou que discutiria a questão com o presidente norte-americano Donald Trump quando se encontrarem na reunião do G-20, este mês.

“Quando alguém mais abaixo diz coisas diferentes, então nós imediatamente entramos em contato com o Sr. Trump e tentamos resolver as questões com diplomacia pelo telefone. As questões não levam muito tempo lá”, disse ele.

(Por Daren Butler)